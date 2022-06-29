Туроператоры назвали самый популярный курорт среди россиян

В этом году самым популярным курортом в России стал Сочи. Об этом заявили туроператоры.

О большом количестве туристов свидетельствуют и огромные очереди в аэропорту. Кроме того, переполненными оказались и городские пляжи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

