Туристы меняют дату вылета, чтобы миновать ограничения в Краснодарском крае

Остается всего один день и в отели Краснодарского края просто с паспортом заселиться уже не выйдет. Туристы, пытаясь миновать новые ограничения, меняют дату вылета, так что в столичных аэропортах сейчас ажиотаж.

Ведь не смотря на обращения Ростуризма к властям Краснодарского края, послаблений ждать не приходится. С 1 июля у приезжающих в гостиницы будут спрашивать ПЦР-тест или справку о прививке, а с 1 августа подойдет исключительно сертификат о вакцинации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.