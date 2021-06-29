Тульская область вошла в "Императорский маршрут"

Тульская область стала частью туристического проекта "Императорский маршрут". Соглашение подписали губернатор региона Алексей Дюмин и председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

"Императорский маршрут" разрабатывается для туристов, которые интересуются событиями, связанными с судьбой членов Дома Романовых.



В "Императорский маршрут" также входит музей истории Императорского православного палестинского общества в Москве и усадьба Ильинское-Усово в Подмосковье. Всего проект объединяет около 300 музеев и тематических выставок по всей стране. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.