Москва и Анкара договорились об увеличении числа авиарейсов для российских туристов. В этом летнем сезоне оно вырастет в полтора раза по сравнению с предыдущим.

Российские авиакомпании смогут выполнять более 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам, а турецкие – 629 рейсов по 37 маршрутам. В частности, авиакомпаниям согласовали увеличение числа перелетов из Стамбула и Антальи в Москву, Санкт-Петербург, Саратов, Екатеринбург и Казань.

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