Каждый шестой россиянин планирует туристическую поездку на майские праздники – опрос

Каждый шестой россиянин планирует туристическую поездку на майские праздники. Такие результаты были получены при опросе.

По данным туроператоров, Сочи является лидером по числу бронирований. Однако попасть туда оказалось не просто. Сотни москвичей, не долетев до Сочи, застряли в Минеральных Водах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.