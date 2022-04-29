РСТ попросил правительство разрешить турецким перевозчикам больше рейсов в РФ

Российский союз туриндустрии попросил правительство разрешить турецким перевозчикам больше рейсов в Россию. Впереди сезон отпусков. Увеличение программы полетов позволит операторам выполнить обязательства перед клиентами, которые уже купили туры.

По их данным, запросы турков согласовывают только на 30%. Этого не хватит, чтобы удовлетворить спрос, в том числе, на первую половину мая. А рассматривать как альтернативу российские курорты уже стало сложно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.