Туристов не выпускали из самолетов в Минеральных Водах

Туристы застряли в аэропорту Минеральных Вод. Накануне шесть рейсов летевших в Сочи ушли на запасной аэродром.

По словам пассажиров одной авиакомпании, людей не выпускали из салона, а на борту не было даже питьевой воды. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.