Телеканал Москва 24 узнал, сколько стоит добраться до Волгограда

Телеканал Москва 24 в рубрике "Май холлидейз" рассказывает, как можно добраться до интересных мест и сколько это стоит.

Добраться до Волгограда можно на самолете. Дорога займет около 1 часа 45 минут. Цена билета – от 4 650 рублей. Также отправиться в данный город можно на поезде. Путь займет 18 часов. За билет придется заплатить от 2,5 тысячи рублей.

На автомобиле можно доехать за 17 часов. Около четырех тысяч рублей придется заплатить за бензин. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

