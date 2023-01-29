Цифровой сервис Russpass подготовил новую подборку о путешествиях отечественных писателей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Подборка рассказывает о местах, которые вдохновили литературных деятелей на создание произведений. Так, повесть Константина Паустовского "Мещерская сторона" посвящена путешествиям по Мещере – живописной местности между Рязанью и Владимиром.

Сейчас в этих краях проходит экомаршрут "Тропа Паустовского". А среди произведений Ивана Бунина есть короткие очерки о путешествиях по Москве и окрестностям. В том числе в них упоминаются музей-усадьба Льва Толстого в Хамовниках и Свято-Данилов монастырь.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.