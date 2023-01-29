11:45Туризм
Туристов в Таиланде стали выборочно проверять на COVID-19
Туристов в Таиланде стали проверять на COVID-19. Сотрудники выборочно останавливают в аэропорту.
По информации Министерства здравоохранения королевства, среди вылетающих из страны за последние две недели выявили около 400 инфицированных. Как заявили сами путешественники, в первую очередь тестируют азиатских гостей, так как страна открыла авиасообщение с Китаем, где тысячи заболевших.
Какие антиковидные меры действуют в самом Таиланде, и насколько безопасно сейчас посещать страну? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.