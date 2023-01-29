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11:45

Туризм

Туристов в Таиланде стали выборочно проверять на COVID-19

Туристов в Таиланде стали выборочно проверять на COVID-19

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Туристов в Таиланде стали проверять на COVID-19. Сотрудники выборочно останавливают в аэропорту.

По информации Министерства здравоохранения королевства, среди вылетающих из страны за последние две недели выявили около 400 инфицированных. Как заявили сами путешественники, в первую очередь тестируют азиатских гостей, так как страна открыла авиасообщение с Китаем, где тысячи заболевших.

Какие антиковидные меры действуют в самом Таиланде, и насколько безопасно сейчас посещать страну? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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