Туристов в Таиланде стали выборочно проверять на COVID-19

Туристов в Таиланде стали проверять на COVID-19. Сотрудники выборочно останавливают в аэропорту.

По информации Министерства здравоохранения королевства, среди вылетающих из страны за последние две недели выявили около 400 инфицированных. Как заявили сами путешественники, в первую очередь тестируют азиатских гостей, так как страна открыла авиасообщение с Китаем, где тысячи заболевших.

Какие антиковидные меры действуют в самом Таиланде, и насколько безопасно сейчас посещать страну? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.