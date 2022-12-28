Москвичам рассказали, как добраться до Кировска

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в Кировск, это Мурманская область, можно на самолете. Время в пути составит два часа, а стоимость билета – 5,5 тысячи рублей. Если

отправиться на поезде, то больше суток придется там провести, а цена билета – 3,5 тысячи рублей.

На автомобиле можно доехать за 23 часа, но на бензин придется потратить восемь тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24