В "Аэрофлоте" спрогнозировали подорожание цен на внутрироссийские рейсы в 2023 году

Стоимость авиабилетов по России в 2023 году вырастет минимум на уровень инфляции. О новых ценах рассказали в руководстве "Аэрофлота".

По текущим прогнозам Минэкономразвития, инфляция в будущем году составит 5,5%. Как отметил глава авиагруппы Сергей Александровский, компания могла бы все дополнительно возникающие расходы переложить на пассажиров, но делать этого не будет.

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