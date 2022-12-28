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Транспорт

В "Аэрофлоте" спрогнозировали подорожание цен на внутрироссийские рейсы в 2023 году

В "Аэрофлоте" спрогнозировали подорожание цен на внутрироссийские рейсы в 2023 году

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Стоимость авиабилетов по России в 2023 году вырастет минимум на уровень инфляции. О новых ценах рассказали в руководстве "Аэрофлота".

По текущим прогнозам Минэкономразвития, инфляция в будущем году составит 5,5%. Как отметил глава авиагруппы Сергей Александровский, компания могла бы все дополнительно возникающие расходы переложить на пассажиров, но делать этого не будет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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