28 ноября, 11:30

Туризм

Продажи экскурсий по столице среди москвичей выросли на 80%

Продажи экскурсий по столице среди москвичей выросли на 80%

Кабмин РФ одобрил проект соглашения об отмене виз с Саудовской Аравией

Россия планирует подписать с Саудовской Аравией соглашение об отмене визовых требований

Спрос на новогодние туры по Москве вырос на 80%

В Китае усилили проверки российских туристов на границе

Россия и Индия договорились об отмене виз для туристических групп

Черногория введет визы для российских граждан в конце сентября 2026 года

Правительство Шри-Ланки будет добиваться удаления видео с негативным контентом о стране

Власти Шри-Ланки ввели ограничения иностранным туристам за негативные посты в соцсетях

В Москве может появиться "стадионный туризм"

Москвичи стали массово покупать экскурсионные туры по столице, у некоторых компаний продажи выросли на 80%. Жители хотят заново открыть для себя город, изучая историю знакомых улиц и переулков.

Как отмечает экскурсовод Елена Колесина, многие москвичи специально приходят на прогулки по местам, где работают или живут, чтобы узнать происхождение названий улиц. Популярностью пользуются тематические маршруты.

туризм

