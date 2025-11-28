28 ноября, 11:30Туризм
Продажи экскурсий по столице среди москвичей выросли на 80%
Москвичи стали массово покупать экскурсионные туры по столице, у некоторых компаний продажи выросли на 80%. Жители хотят заново открыть для себя город, изучая историю знакомых улиц и переулков.
Как отмечает экскурсовод Елена Колесина, многие москвичи специально приходят на прогулки по местам, где работают или живут, чтобы узнать происхождение названий улиц. Популярностью пользуются тематические маршруты.
