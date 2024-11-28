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Новости

28 ноября, 23:30

Туризм

В АТОР опровергли увеличение стоимости путевок из-за роста курса доллара

В АТОР опровергли увеличение стоимости путевок из-за роста курса доллара

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В соцсетях появились сообщения, что россиянам, которые заранее оплатили путевки за границу, придется доплачивать. Якобы из-за резкого повышения курса доллара с начала ноября стоимость туров увеличилась на 11%.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян объяснил, что туристам не придется доплачивать, если их тур полностью оплачен. Никакие курсовые колебания уже не должны влиять, уточнил он.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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