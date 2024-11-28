В АТОР опровергли увеличение стоимости путевок из-за роста курса доллара

В соцсетях появились сообщения, что россиянам, которые заранее оплатили путевки за границу, придется доплачивать. Якобы из-за резкого повышения курса доллара с начала ноября стоимость туров увеличилась на 11%.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян объяснил, что туристам не придется доплачивать, если их тур полностью оплачен. Никакие курсовые колебания уже не должны влиять, уточнил он.

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