Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

28 ноября, 22:30

Туризм

Стоимость билетов снизилась на рейсы в Египет и Турцию на зиму

Стоимость билетов снизилась на рейсы в Египет и Турцию на зиму

На Сейшелах с 1 декабря у туристов не будут требовать документы по COVID-19

Россиянам рассказали о стоимости туров в Египет и Турцию на предстоящий зимний период

Средняя стоимость авиабилетов из России в Египет снизилась на 66,5%

Средняя стоимость авиабилетов из РФ в Египет и Турцию снизилась более чем в два раза

Новости часа: McDonald’s на вокзалах и в аэропортах перейдет под бренд "Вкусно – и точка"

Москвичам рассказали, как добраться до Тулы

Туроператоры предупредили об отсутствии горящих путевок на зимний отдых

Россияне могут оформить международные карты Visa и Mastercard на Шри-Ланке

Гостиницы Подмосковья полностью забронированы на новогоднюю ночь

Средняя стоимость билетов из России в Египет и Турцию на предстоящий зимний период заметно снизилась. При этом больше всего изменились цены на путешествия в Хургаду.

Так, авиабилеты на один из самых популярных египетских курортов в настоящее время можно купить почти на 70% дешевле, чем это можно было сделать осенью. Почти в два раза упала стоимость и билетов в Стамбул.

Во сколько обойдется в этом году зимний отдых на побережье? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоСветлана КлючниковаАнна Ничуговская
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика