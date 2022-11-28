Стоимость билетов снизилась на рейсы в Египет и Турцию на зиму

Средняя стоимость билетов из России в Египет и Турцию на предстоящий зимний период заметно снизилась. При этом больше всего изменились цены на путешествия в Хургаду.

Так, авиабилеты на один из самых популярных египетских курортов в настоящее время можно купить почти на 70% дешевле, чем это можно было сделать осенью. Почти в два раза упала стоимость и билетов в Стамбул.

Во сколько обойдется в этом году зимний отдых на побережье? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.