На Сейшелах с 1 декабря у туристов не будут требовать документы по COVID-19. Однако путешественникам необходимо иметь страховку, покрывающую, в том числе случаи заболевания коронавирусом, сообщило посольство РФ.

По словам дипломатов, в пик сезона "Аэрофлот" может увеличить количество прямых рейсов на острова. В настоящее время туда из Москвы самолеты летают только два раза в неделю.

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