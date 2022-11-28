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Новости

28 ноября, 21:45

Туризм

На Сейшелах с 1 декабря у туристов не будут требовать документы по COVID-19

На Сейшелах с 1 декабря у туристов не будут требовать документы по COVID-19

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На Сейшелах с 1 декабря у туристов не будут требовать документы по COVID-19. Однако путешественникам необходимо иметь страховку, покрывающую, в том числе случаи заболевания коронавирусом, сообщило посольство РФ.

По словам дипломатов, в пик сезона "Аэрофлот" может увеличить количество прямых рейсов на острова. В настоящее время туда из Москвы самолеты летают только два раза в неделю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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туризмвидеоМаксим Селиков
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