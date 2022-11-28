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Туризм

Средняя стоимость авиабилетов из РФ в Египет и Турцию снизилась более чем в два раза

Средняя стоимость авиабилетов из РФ в Египет и Турцию снизилась более чем в два раза

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Средняя стоимость авиабилетов из России в Египет и Турцию на предстоящий зимний период заметно снизилась. Больше всего изменились цены на путешествия в Хургаду. Авиабилеты на один из самых популярных египетских курортов в данный момент можно купить на 66,5% выгоднее, чем осенью.

Почти в два раза упала стоимость билетов в Стамбул. Теперь улететь туда можно за 18 тысяч рублей. Какие направления еще популярны? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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