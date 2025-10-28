Российские туроператоры не получали обращений из-за урагана "Мелисса"

Российский союз туриндустрии сообщил об отсутствии обращений от туристов в связи с ураганом "Мелисса" в Карибском море. Отмен бронирований также не зафиксировано.

По данным вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, на Ямайке находятся преимущественно индивидуальные туристы из России, тогда как основные потоки направлены на Кубу и в Венесуэлу.

Ураган уже привел к гибели трех человек на Ямайке и может затронуть еще до 1,5 миллиона человек. Скорость ветра в эпицентре достигает 300 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.