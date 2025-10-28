28 октября, 19:30Туризм
Российские туроператоры не получали обращений из-за урагана "Мелисса"
Российский союз туриндустрии сообщил об отсутствии обращений от туристов в связи с ураганом "Мелисса" в Карибском море. Отмен бронирований также не зафиксировано.
По данным вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, на Ямайке находятся преимущественно индивидуальные туристы из России, тогда как основные потоки направлены на Кубу и в Венесуэлу.
Ураган уже привел к гибели трех человек на Ямайке и может затронуть еще до 1,5 миллиона человек. Скорость ветра в эпицентре достигает 300 километров в час.
