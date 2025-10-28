Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 07:30

Туризм

Новости мира: в Финляндии закроют аэропорт из-за отсутствия российских туристов

Новости мира: в Финляндии закроют аэропорт из-за отсутствия российских туристов

Прямые авиарейсы могут возобновить между Россией и Южной Кореей

Дети до 14 лет смогут выезжать из России только по загранпаспорту с 20 января

"Деньги 24": спрос на зарубежные поездки резко вырос у россиян

Новости регионов: массовая авария произошла в Иркутской области

Все гостиницы забронированы в Москве на ноябрьские праздники

Росавиация сообщила о новых правилах выезда за границу для детей

Москвичам рассказали, какие достопримечательности Геленджика привлекательны осенью

Первый прямой рейс состоялся из России на Боракай

Спрос россиян на новогодние туры в Европу вырос на треть

В Финляндии закроют аэропорт из-за отсутствия российских туристов. Авиагавань города Лаппеенранта прекратит работу до конца этого года. В ближайшие два месяца там могут совершать только разовые рейсы. В 2011 году это был пятый по загруженности аэропорт Финляндии. Большая часть пассажиров прибывала туда из Санкт-Петербурга.

Журнал Time сменил обложку с портретом президента США Дональда Трампа после того, как он раскритиковал выбранную фотографию. Изначально там разместили снимок, где республиканец смотрит вверх. Теперь на обложке более удачное фото, где Трамп сидит в Овальном кабинете в анфас, сложив руки под подбородком.

NASA закрыло данные об астероиде US6 в базе данных после пролета болида над Москвой. Еще утром 27 октября информация была в открытом доступе. По расчетам, астероид должен был пролететь на Землей 28 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмза рубежомвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика