Новости мира: в Финляндии закроют аэропорт из-за отсутствия российских туристов

В Финляндии закроют аэропорт из-за отсутствия российских туристов. Авиагавань города Лаппеенранта прекратит работу до конца этого года. В ближайшие два месяца там могут совершать только разовые рейсы. В 2011 году это был пятый по загруженности аэропорт Финляндии. Большая часть пассажиров прибывала туда из Санкт-Петербурга.

Журнал Time сменил обложку с портретом президента США Дональда Трампа после того, как он раскритиковал выбранную фотографию. Изначально там разместили снимок, где республиканец смотрит вверх. Теперь на обложке более удачное фото, где Трамп сидит в Овальном кабинете в анфас, сложив руки под подбородком.

NASA закрыло данные об астероиде US6 в базе данных после пролета болида над Москвой. Еще утром 27 октября информация была в открытом доступе. По расчетам, астероид должен был пролететь на Землей 28 октября.

