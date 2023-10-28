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28 октября, 08:00

Туризм

Около 800 тыс человек посетили туристические инфоцентры Москвы в этом году

Около 800 тыс человек посетили туристические инфоцентры Москвы в этом году

Почти 800 тыс человек посетили туринформационные центры Москвы с начала 2023 года

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Московские туристические инфоцентры посетили почти 800 000 человек за этот год. Флагманский находится в парке "Зарядье", еще три – в аэропортах и два – на речных вокзалах.

Такие центры работают не только в самой столице. Их можно найти в 20 городах России и в белорусском Минске. Сотрудники московских турцентров всегда готовы ответить на вопросы туриста на русском и иностранных языках, помочь составить индивидуальный маршрут по российской столице, рассказать о режиме работы основных достопримечательностей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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