Около 800 тыс человек посетили туристические инфоцентры Москвы в этом году

Московские туристические инфоцентры посетили почти 800 000 человек за этот год. Флагманский находится в парке "Зарядье", еще три – в аэропортах и два – на речных вокзалах.

Такие центры работают не только в самой столице. Их можно найти в 20 городах России и в белорусском Минске. Сотрудники московских турцентров всегда готовы ответить на вопросы туриста на русском и иностранных языках, помочь составить индивидуальный маршрут по российской столице, рассказать о режиме работы основных достопримечательностей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.