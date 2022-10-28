Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:45

Туризм

Турция предлагает зимние туры переживающим энергокризис европейцам – СМИ

Турция предлагает зимние туры переживающим энергокризис европейцам – СМИ

Эксперты рассказали, как изменилась ситуация с авиаперевозками за границу

Москвичам рассказали, что можно посмотреть в Санкт-Петербурге на ноябрьских выходных

Россиянам без повесток начали отказывать в выезде из России

Новости часа: обыски в подмосковном доме Ксении Собчак

Туристический поток вырос на 44% в первом полугодии 2022 года – АТОР

Москвичам рассказали, что можно посмотреть в Нижнем Новгороде на ноябрьских выходных

Зарубежный турпоток из РФ в 2022 году сократится на треть – АТОР

Зимний сезон на горнолыжном курорте "Роза Хутор" стартует 23 декабря

"Цифра дня": 3,9 миллиона

Турция предлагает зимние туры переживающим энергокризис европейцам. Об этом сообщили местные СМИ.

Речь идет о путевках на курорты. Рассчитаны они в основном на пенсионеров. Например, можно улететь на два месяца в пятизвездочный отель Антальи по системе "все включено". Цены – от тысячи до 10 тысяч евро, но также можно найти гостиницы от 500 евро.

По данным турецких СМИ, в акции участвуют 152 отеля. Количество бронирований на ноябрь – декабрь уже выросло в полтора – два раза по сравнению с прошлым годом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика