Турция предлагает зимние туры переживающим энергокризис европейцам – СМИ

Турция предлагает зимние туры переживающим энергокризис европейцам. Об этом сообщили местные СМИ.

Речь идет о путевках на курорты. Рассчитаны они в основном на пенсионеров. Например, можно улететь на два месяца в пятизвездочный отель Антальи по системе "все включено". Цены – от тысячи до 10 тысяч евро, но также можно найти гостиницы от 500 евро.

По данным турецких СМИ, в акции участвуют 152 отеля. Количество бронирований на ноябрь – декабрь уже выросло в полтора – два раза по сравнению с прошлым годом.

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