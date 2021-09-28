Москвичам рассказали, как добраться до Аршана

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Курорт Аршан в Бурятии – это отдых для тех, кто любит горы и термальные источники. Из Москвы можно долететь до Иркутска. Это 5,5 часа, затем еще 3 часа на автобусе. За все вместе придется заплатить около 5 тысяч рублей.

На поезде добираться долго и дорого – больше трех дней в пути. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.