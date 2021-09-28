Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Доминиканскую республику

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Путник Ви". В ней рассказывают о странах, где принимают привитых россиян или тех, кто готов предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Доминиканская республика в этом году рекордно популярна у туристов. Глубина бронирований, по словам турагентов, достигает марта, то есть на Новый год все привлекательные варианты могли и разобрать. Связан такой спрос с одними из самых простых требований, которые предъявляют туристам.

Если вы полностью привиты, сдавать тест заранее и на месте не нужно. В аэропорту проводят выборочное тестирование. Избежать его можно, сдав анализ заранее, за 72 часа до пересечения границы.

В стране действуют QR-коды. Чтобы его получить, нужно заполнить онлайн-форму на всю семью. Занимает это не так много времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.