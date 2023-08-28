Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 22:30

Туризм

Бесплатный алкоголь предложили убрать из системы all inclusive в турецких отелях

Бесплатный алкоголь предложили убрать из системы all inclusive в турецких отелях

В Турции предложили исключить алкоголь из системы "все включено"

В Турции предложили исключить алкоголь из системы "все включено"

"Актуальный репортаж": россиянам рассказали о стоимости гастротуров в регионах РФ

"Актуальный репортаж": туристы РФ не смогли улететь в ОАЭ из-за столичного турагента

Власти Таиланда планируют увеличить срок безвизового пребывания россиян до 90 суток

"Актуальный репортаж": бархатный сезон начался на курортах РФ

"Актуальный репортаж": какие города предпочитают россияне для осеннего отпуска

Новости регионов: начало учебного года в Приморье могут отложить из-за непогоды

Незаконно отправившую детей в Турцию московскую организацию оштрафовали на 5 млн рублей

В Турции предложили убрать спиртное из системы "все включено". С такой идеей выступил один из туроператоров.

Некоторые эксперты отметили, что отсутствие алкоголя в системе приведет к снижению стоимости отдыха в Турции. Дело в том, что в начале августа эта страна вошла в топ-5 самых дорогих курортов для россиян.

Повлияет ли на турпоток исключение алкоголя? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоВиктория КонноваКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика