Бесплатный алкоголь предложили убрать из системы all inclusive в турецких отелях

В Турции предложили убрать спиртное из системы "все включено". С такой идеей выступил один из туроператоров.

Некоторые эксперты отметили, что отсутствие алкоголя в системе приведет к снижению стоимости отдыха в Турции. Дело в том, что в начале августа эта страна вошла в топ-5 самых дорогих курортов для россиян.

Повлияет ли на турпоток исключение алкоголя? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.