Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлен до 5 августа

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 5 августа. Об этом сообщили в Росавиации.

Пассажирам рекомендовали пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя. Судя по количеству людей в аэропорту Шереметьево, туристов ограничения не останавливают. Москвичи летят на курорты Краснодарского края.

Почему туристы выбирают наши курорты? Сколько стоит сейчас отдохнуть в Сочи? Как проще добраться до Черного моря? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.