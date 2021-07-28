Ростуризм продлил продажу путевок по России с кешбэком до 31 августа

Ростуризм продлил продажи туров с кешбэком еще на месяц. По словам представителей ведомства, 31 июля завершается текущее окно продаж, но деньги, выделенные на эту программу, еще не закончились.

Можно купить путевки по России с датами отдыха в период с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы отправляться с 1 сентября и до окончания навигации.

По правилам программы, туристу автоматически на карту возвращается до 20% от стоимости поездки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.