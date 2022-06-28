Визовый центр Греции закрывается в Москве

Получить визу в Грецию пока не получится, минимум до 4 июля закрывается визовый центр в Москве. В заявлении консульства сказано, что исключение сделано лишь для случаев гуманитарного характера.

В посольстве страны сообщили, что решение связано с депортацией греческих дипломатов. Ранее российский МИД в качестве ответной меры объявил персонами нон-грата восемь дипломатических сотрудников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.