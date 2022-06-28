Греция временно закрывает визовый центр в Москве. В заявлении консульства сказано, что исключение сделано лишь для случаев гуманитарного характера.

В посольстве страны сообщили, что вынуждены приостановить работу из-за депортации греческих дипломатов. Ранее российский МИД в качестве ответной меры объявил персонами нон-грата восемь дипломатических сотрудников. Возобновить работу генконсульство Греции планирует с 4 июля.

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