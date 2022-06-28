Новости последнего часа: спрос на туры в Москву восстановился до доковидного уровня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, спрос на туры в Москву в регионах России восстановился до доковидного уровня. Об этом заявил Российский союз туриндустрии.

Выставку из экоматериалов с символом метро Москвы открыли на станции "Воробьевы горы". В экспозиции также представлен арт-объект в виде символа метро – буквы "М", рассказал Дептранс.

Более 700 домов подтоплены в Крыму за три дня в результате сильных дождей. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.