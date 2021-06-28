Продажи путевок в Краснодарский край упали в 2–3 раза – АТОР

Туристы оказались не готовы к ограничениям на курортах Краснодарского края. Продажи туров упали в 2–3 раза. Это информация от Ассоциации туроператоров.

С 1 июля отдыхающих на местные курорты будут пускать только с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделать его нужно не позднее чем за 72 часа до приезда, либо с документом о вакцинации.

С 1 августа отдохнуть в Краснодарском крае смогут только привитые туристы. Тем не менее в столичных аэропортах полно народу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.