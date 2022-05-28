В Краснодарском крае планируют создать 26 яхтенных площадок. Сейчас возводится марина европейского уровня в Геленджике. Она начнет принимать первые суда уже в этом году.

Капитальные причалы завершат в 2026-м. После этого порт сможет принимать яхты любых размеров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.