Кипр снимает ограничения для российских туристов с 1 июня

Кипр снимает ограничения для российских туристов. Уже с 1 июня можно будет приехать туда без сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов.

Раньше эти документы требовали предъявлять как в аэропортах, так и в портах страны. Возможно, таким образом кипрские власти пытаются перехватить поток туристов из России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.