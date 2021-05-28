"Победа" возобновит полеты в Пизу и Римини с 1 июля

Лоукостер "Победа" открыл продажу на рейсы в Пизу и Римини из Москвы. Полеты по обоим маршрутам возобновятся 1 июля из аэропорта Внуково.

Рейсы планируется выполнять по воскресеньям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.