Спрос на услуги экскурсоводов в России вырос на 25% по сравнению с 2021 годом

Спрос на услуги экскурсоводов в России вырос почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили аналитики сервиса "Авито".

По их данным, профессиональные гиды даже снижают стоимость, примерно на 10%. А число предложений увеличивается.

Спрос на туры от профессионалов растет во многих регионах. Он вырос на 46% в Новосибирске и на 38% в Москве. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.