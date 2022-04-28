Загородные отели Подмосковья загружены почти на 100% на период майских праздников. Номера забронированы до 10 мая.

О том, как отельеры находят клиентов после ухода зарубежных сервисов бронирования и куда в чаще всего отправляются москвичи, – в эфире телеканала Москва 24.