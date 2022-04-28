Телеканал Москва 24 узнал, сколько стоит добраться до Пензы

Телеканал Москва 24 в рубрике "Май холлидейз" рассказывает, как можно добраться до самых популярных мест и сколько это стоит.

Добраться до Пензы можно на самолете. Дорога займет около 1 часа 20 минут. Цена билета – от 5 800 рублей. Также отправиться в данный город можно на поезде. Путь займет более 10 часов. За билет придется заплатить две тысячи рублей.

На автомобиле можно доехать за 10 часов. Около 2 500 рублей придется заплатить за бензин. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.