Чартерные перевозки в Египет и Турцию могут запустить уже в мае – Ростуризм

Чартерные перевозки в Египет и Турцию могут запустить уже в мае. Об этом заявил Ростуризм.

В Москве утвердили проект благоустройства около станции Санино будущего МЦД-4, сообщил Сергей Собянин.

Порядка 600 тысяч человек находятся в простое или под риском увольнения из-за ухода иностранных компаний. Об этом рассказал вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.