Около 1,5 триллиона рублей планируется инвестировать в морские курорты РФ

Около 1,5 триллиона рублей планируется инвестировать в создание морских курортов в России, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с Владимиром Путиным.

По его словам, потребность средств федерального бюджета на 2025–2030 годы для создания обеспечивающей инфраструктуры составляет порядка 300 миллиарда рублей. Остальные же средства привлекут от частных компаний.

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