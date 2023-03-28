Летний отдых в Сочи подорожал на 30%

Отдых в Сочи в этом году подорожал на 30%. На ситуацию повлияли логистические сложности, связанные с курортами Крыма, заявили эксперты. Это закрытый аэропорт в Симферополе, затрудненный проезд по Крымскому мосту и недостаток пассажирских поездов. Бронирование туров на полуостров уже упало почти в половину.

Туристы переориентировались на Краснодарский край. Подорожание коснулось прежде всего четырех- и пятизвездочных отелей. Стоимость проживания в менее комфортных гостиницах, скорее всего, останется на уровне 2022 года.

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