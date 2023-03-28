Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Туризм

Летний отдых в Сочи подорожал на 30%

Летний отдых в Сочи подорожал на 30%

Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

Туристы-нарушители получили первые красные и желтые карточки в Таиланде

Жители Бали пожаловались на заселенную россиянами "маленькую Москву"

Многие москвичи планируют свой отдых в Дубае

"Актуальный репортаж": на Кипр теперь можно поехать через Армению

Туроператоры отметили высокий спрос на отдых на курортах Черного моря

Абхазия стала одним из самых востребованных направлений для отдыха у россиян

Москвичам рассказали, что можно посмотреть в Дубае

Туроператоры отметили высокий спрос на путевки в Абхазию

Отдых в Сочи в этом году подорожал на 30%. На ситуацию повлияли логистические сложности, связанные с курортами Крыма, заявили эксперты. Это закрытый аэропорт в Симферополе, затрудненный проезд по Крымскому мосту и недостаток пассажирских поездов. Бронирование туров на полуостров уже упало почти в половину.

Туристы переориентировались на Краснодарский край. Подорожание коснулось прежде всего четырех- и пятизвездочных отелей. Стоимость проживания в менее комфортных гостиницах, скорее всего, останется на уровне 2022 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

Читайте также
туризмвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика