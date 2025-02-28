Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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28 февраля, 11:15

Туризм

Около трети экскурсоводов прошли обязательную аттестацию в Москве

Около трети экскурсоводов прошли обязательную аттестацию в Москве

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Около 900 столичных экскурсоводов прошли обязательную аттестацию. Это примерно треть от общего числа сотрудников.

Кроме того более 505 тысяч человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Тем временем более 2,6 тысячи человек получили схему московского метро на арабском языке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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