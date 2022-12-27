Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Туризм

В АТОР сообщили об исполнении 80–90% обязательств по сорвавшимся из-за пандемии турам

В АТОР сообщили об исполнении 80–90% обязательств по сорвавшимся из-за пандемии турам

Красная Поляна приостановила продажу ски-пассов из-за больших очередей у подъемников

Новости часа: украинские войска обстреляли Донецк и Майорск

Китай с 8 января отменит карантин для прибывающих в страну

Компания iFly вывезла из Египта 7,5 тыс российских туристов – Tez Tour

Новости часа: 5 беспилотников вторглись в пространство Южной Кореи

Москвичам рассказали, как добраться до Карелии

Все застрявшие в Египте россияне вернулись домой

Провести новогодние праздники в Крыму можно будет с 50% скидкой

Все клиенты компании iFly вернулись из Египта домой

В АТОР заявили об исполнении 80–90% обязательств по путешествиям, которые не состоялись из-за пандемии. В списке путевок, которые использовать пока не удалось, есть те, что были куплены в недружественные страны или в еще закрытые страны из-за коронавируса.

Теперь исполнить все обязательства перед туристами планируют в течение 2023 года. При этом в Ассоциации подчеркнули, что для некоторых туроператоров ситуация остается критической, особенно для тех, кто работал с европейскими направлениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика