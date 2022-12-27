В АТОР сообщили об исполнении 80–90% обязательств по сорвавшимся из-за пандемии турам

В АТОР заявили об исполнении 80–90% обязательств по путешествиям, которые не состоялись из-за пандемии. В списке путевок, которые использовать пока не удалось, есть те, что были куплены в недружественные страны или в еще закрытые страны из-за коронавируса.

Теперь исполнить все обязательства перед туристами планируют в течение 2023 года. При этом в Ассоциации подчеркнули, что для некоторых туроператоров ситуация остается критической, особенно для тех, кто работал с европейскими направлениями.

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