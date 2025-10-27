Дети до 14 лет смогут выезжать из России только по загранпаспорту с 20 января. Это касается как путешествий в сопровождении родителей, так и самостоятельно.

Ранее для поездок в некоторые соседние страны было достаточно свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве. С 2026 года это правило отменится, и загранпаспорт станет обязательным документом при пересечении границы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.