Росавиация сообщила о новых правилах выезда за границу для детей

С 20 января 2026 года детям потребуется загранпаспорт для поездок в Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Новые правила распространяются на всех несовершеннолетних, включая тех, кому меньше 14 лет. Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее для поездок в эти страны действовала упрощенная процедура, которая позволяла пересекать границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. Теперь при покупке авиабилетов в указанные государства загранпаспорт потребуется всем туристам, независимо от возраста.

