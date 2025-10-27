Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 07:45

Туризм

Росавиация сообщила о новых правилах выезда за границу для детей

Росавиация сообщила о новых правилах выезда за границу для детей

Москвичам рассказали, какие достопримечательности Геленджика привлекательны осенью

Первый прямой рейс состоялся из России на Боракай

Спрос россиян на новогодние туры в Европу вырос на треть

Россияне смогут продолжать путешествия в Европу после введения новых санкций ЕС

Аэропорт Геленджика перевез 136 тысяч пассажиров с момента открытия

В РСТ рассказали, как новые санкции повлияют на получение россиянами шенгена

В РСТ рассказали, как новые антироссийские санкции ЕС скажутся на внутреннем туризме

Цены на авиабилеты вырастут в России

Москвичи отправятся в страны Европы на новогодних каникулах

С 20 января 2026 года детям потребуется загранпаспорт для поездок в Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Новые правила распространяются на всех несовершеннолетних, включая тех, кому меньше 14 лет. Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее для поездок в эти страны действовала упрощенная процедура, которая позволяла пересекать границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. Теперь при покупке авиабилетов в указанные государства загранпаспорт потребуется всем туристам, независимо от возраста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика