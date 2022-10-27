Москвичам рассказали, что можно посмотреть в Санкт-Петербурге на ноябрьских выходных

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных туристических городов и курортов и сколько это стоит.

Если выбрать для путешествия на ноябрьские праздничные выходные Санкт-Петербург, то на самолете путь займет менее двух часов, цена билетов – от 1 500 рублей.

Экскурсовод рассказала, что посмотреть в Санкт-Петербурге, если будет плохая погода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.