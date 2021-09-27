Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Кипр

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Путник Ви". В ней рассказывают о странах, где принимают привитых россиян или тех, кто готов предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Кипр вошел в топ-20 сезонных направлений. Для посадки на рейс потребуется либо свежий отрицательный ПЦР-тест, либо тест на антиген. Подойдет и сертификат о вакцинации "Спутником V" на английском языке.

Если недавно переболели, справку о перенесенном ковиде тоже примут. При этом непривитым нужно будет уже на месте сдать дополнительные ПЦР-тесты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.