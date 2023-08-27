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09:15

Туризм

Власти Таиланда планируют увеличить срок безвизового пребывания россиян до 90 суток

Власти Таиланда планируют увеличить срок безвизового пребывания россиян до 90 суток

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Таиланд увеличит срок безвизового пребывания для россиян с 30 до 90 дней. Об этом заявил премьер-министр страны Сеттха Тхависин.

Россия, по словам политика, это большой рынок въездного туризма для Таиланда. За шесть месяцев в 2023 году его курорты посетили почти 800 тысяч россиян. В основном летели на Пхукет. Об этом свидетельствуют данные национальной туристической ассоциации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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