Власти Таиланда планируют увеличить срок безвизового пребывания россиян до 90 суток

Таиланд увеличит срок безвизового пребывания для россиян с 30 до 90 дней. Об этом заявил премьер-министр страны Сеттха Тхависин.

Россия, по словам политика, это большой рынок въездного туризма для Таиланда. За шесть месяцев в 2023 году его курорты посетили почти 800 тысяч россиян. В основном летели на Пхукет. Об этом свидетельствуют данные национальной туристической ассоциации.

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