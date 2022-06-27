Названа стоимость отдыха в отелях Абхазии

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях в России, Турции и Египте.

Стоимость отдыха в Абхазии очень разнятся. Например, можно отдохнуть шесть дней за 30–35 тысяч рублей в пансионате, а можно за 100 тысяч рублей – в отеле. И туда даже не входит система "все включено".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.