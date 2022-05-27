Российские туристы продолжили покупать иностранную продукцию в Турции

Туристы снова едут не на море, а на шопинг в Турцию. Обвалившийся курс лиры позволяет дешево покупать продукцию брендов, ушедших из России.

Можно ли в Турции расплатиться картами российских банков? Где обменять рубли на лиры? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.