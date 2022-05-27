Правительство выделило 100 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры Чечни

Правительство России выделит 100 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры Чечни.

Все популярнее становятся у путешественников и Дагестан. Чтобы эти направления стали еще доступнее, решили запустить чартеры. Для туристов подготовили предложения по доступной цене, сообщили в Ростуризме.

Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что на Кавказе туристов привлекает познавательный отдых и возможность одновременно погрузится в национальный колорит и традиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.