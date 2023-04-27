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Туризм

В РФ появились горящие туры на курорты Эгейского моря перед майскими праздниками

В РФ появились горящие туры на курорты Эгейского моря перед майскими праздниками

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Горящие туры на дорогие курорты Мраморного и Эгейского моря появились в продаже перед майскими праздниками. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

Она отметила, что горящих туров не наблюдалось на рынке с 2020 года. А в целом отдых за рубежом подорожал, в среднем на 20%. Повысились цены и на некоторые направления внутри России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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